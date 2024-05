Bangsund 7er fikk en pangåpning på kampen da Hanne Marit Andresen sendte laget sitt i ledelsen allerede i åpningsminuttet. Åtte minutter senere ble vondt til verre for Beitstad 2/Egge 2 7er, da Hanne Stenersen Dahl doblet ledelsen for Bangsund 7er. Rømo økte til 3-0 for Bangsund 7er etter tolv minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 3-0.

Økte ledelsen

28-åringen økte ledelsen da hun satte inn 4-0 etter 41 minutter, og Bangsund 7er rykket ytterligere ifra da Linn Aunet Brøndmo økte ledelsen fire minutter senere. Ingeborg Johansen reduserte til 1-5 ett minutt før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 5-1.

Tok over sjuendeplassen

Etter mandagens kamp er Bangsund nummer sju på tabellen med tre poeng, mens Beitstad 2/Egge 2 er på fjerdeplass med seks poeng.

Begge lag spiller sin neste kamp 26. mai. Bangsund skal spille mot Stjørna/HIL/Fevåg, mens Beitstad 2/Egge 2 møter Kolvereid.