Os tok ledelsen tidlig etter scoring ved Kristian Hjartholm Foer, og Os doblet ledelsen da Håvard Stangeland Lunde satte inn 2-0 etter kun ti minutter. Jakob Eeg Lilletvedt reduserte til 1-2 rett etterpå. Os-spiller Leo Egbe Rosvold satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1, og H. Lunde satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Os. Etter 23 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Evander Rangset satte inn 5-1, og resultatet sto seg til hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-1.

Straffemål

Lasse Skaatun satte ballen i nettet og økte ledelsen etter et kvarter av andreomgangen, og Lars-Henrik Rådmannsøy Lunde økte til 7-1 for samme lag fire minutter senere. Nodin Sollesnes (Sotra 2 G16) scoret 2-7 fra krittmerket etter 60 minutter. Rosvold økte ledelsen for vertene da han satte inn 8-2 fem minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 8-2.

Os' Jakob Nøss Solskjær og Noah Antonio Tveit pådro seg gult kort. For Sotra 2 fikk Vegard Ødegård Rolland gult kort.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Os nummer tre på tabellen med ti poeng, mens Sotra 2 er på niendeplass med null poeng.

Fredrik Klausen Turøy var dommer i kampen.

I neste runde skal Sotra 2 måle krefter med Trio 20. mai. Os møter Trio 26. mai.