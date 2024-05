Imås 2/Jerv 3 fikk kampens første mål bare noen minutter ut i første omgang da Julian Michal Andresen satte ballen i nettet, og Imås 2/Jerv 3 doblet ledelsen da Morten Vassbakk Drageland satte inn 2-0. Etter bare ti minutter scoret Imås 2/Jerv 3-spilleren sitt andre mål da han gjorde 3-0, og åtte minutter senere vartet samme spiller opp med hattrick. Sigurd Heggdal Bruborg la på til 5-0 for Imås 2/Jerv 3 etter 26 minutters spill, og Morten Vassbakk Drageland økte ledelsen for Imås 2/Jerv 3 da han satte inn 6-0 rett etterpå. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 0-6.

Imås 2 / Jerv 3 var suverene i andre omgang

Noen minutter etter pause økte bortelaget ved Felix Curwen, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for samme lag noen minutter ut i andre omgang. Shukuru Meshake satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Morten Vassbakk Drageland økte til 10-0 for samme lag to minutter senere. Meshake scoret sitt andre mål da han gjorde 11-0 et kvarter før slutt, og samme spiller laget hattrick da han ordnet 12-0 like etterpå. Tobias Nusser Åsen økte ledelsen da han satte inn 13-0 etter 58 minutter, og ett minutt senere var hattricket et faktum for Curwen. Fredrik Try gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-14 etter 62 minutters spill. Gjestene økte ledelsen da Morten Vassbakk Drageland satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 15-1, og Moufid Mazen Haliwi satte ballen i nettet og økte ledelsen til 16-1 for bortelaget. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-16.

Troner på topp

Etter oppgjøret står både Torden og Imås 2/Jerv 3 med ni poeng.

Sturla Tånevik Enersen dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 30. mai. Torden skal spille mot Express/Lia, mens Imås 2/Jerv 3 møter Birkenes.