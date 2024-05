William Elvin Berg Lyngsnes ga Gullvikmoen ledelsen etter kun seks minutters spill, men Verdal 2 utlignet til 1-1 da Nicolay Sandvikness satte ballen i mål et kvarter før sidebytte. Sebastian Hansen Teigmo sørget for at Gullvikmoen tok ledelsen igjen med sin scoring noen minutter før hvilen. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-1.

Verdal 2 hentet inn ledelsen og sikret poeng

To minutter etter pause scoret Iver Westvik Krokstad for Verdal 2. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 2-2.

Emilian Ssengooba Sætersmoen fikk gult kort.

Kjempet seg opp til åttendeplass

Etter tirsdagens kamp ligger Gullvikmoen på femteplass på tabellen med åtte poeng, mens Verdal 2 er på åttendeplass med fire poeng.

Mats Ivar Sandmo dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Gullvikmoen bryner seg på Rørvik 28. mai, mens Verdal 2 spiller neste kamp mot Sparbu/Sørlia.