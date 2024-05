Etter 22 minutters spill tok Langevåg/Sula 2 ledelsen ved Selma Fiskerstrand Telstad. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1 etter første omgang.

Bortelaget økte ledelsen

Noen minutter etter hvilen doblet Langevåg/Sula 2 ledelsen, og Julia Maaseide Sand la på til 3-0 for Langevåg/Sula 2 sju minutter etter pause. Rett etterpå ble avstanden mellom lagene redusert da Selma Flem reduserte til 1-3, og etter et kvarter av andre omgang scoret S. Flem sitt andre mål da hun gjorde 2-3. Camilla Longva utlignet da hun satte inn 3-3 fem minutter senere. Langevåg/Sula 2 tok ledelsen på nytt ved Albertsen et kvarter før full tid, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 5-3 ti minutter senere. Ett minutt før slutt la Sydney Struck Måseide på til 6-3 for gjestene. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-6.

Jenny Sofie Raknes Furnes fikk gult kort.

Langevåg / Sula 2 serieleder

Etter tirsdagens kamp er HaNo/Lepsøy på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Langevåg/Sula 2 er på topp i serien med tolv poeng.

Norvald Helge Lausund dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Langevåg/Sula 2 måle krefter med Bergsøy, mens HaNo/Lepsøy møter Hareid.