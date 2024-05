Sparbu tok ledelsen ved Magnus Elnan Aurstad etter 23 minutter, og Sparbu var på farten igjen sju minutter senere. De doblet ledelsen da Vetle Aastrøm Hynne satte inn 2-0. Mohammad Asif Amini gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 etter 37 minutters spill, og rett etterpå utlignet Vegard Johanssen for Levanger 3. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 2-2.

Levanger 3 var suverene i andre omgang

Levanger 3 tok ledelsen da Tanvir Ali Ishaqi scoret ni minutter etter sidebytte, og fire minutter senere scoret Levanger 3 ved Jonas Hågensen. Alexander Noppakao Bye satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for hjemmelaget etter 65 minutter, og fem minutter senere scoret Johanssen igjen da han gjorde 6-2. Etter 80 minutters spill la Isak Salthammer på til 7-2 for vertene. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-2.

Aurstad fikk gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter tirsdagens kamp ligger Levanger 3 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Sparbu er på femteplass med tre poeng.

Edvard Folden Estensen var dommer i oppgjøret.

Sparbu bryner seg på Overhalla 23. mai, mens Levanger 3 spiller neste kamp mot Namsos 2 31. mai.