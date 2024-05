Første omgang ble ferdigspilt uten at noen av lagene klarte å finne nettmaskene. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Hamna var suverene i andre omgang

Lyngedal sendte Hamna i ledelsen da hun satte inn 1-0 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Vilde Pauline Havnes fikk nettsus og doblet ledelsen fire minutter senere. Hamna økte ledelsen da Lyngedal satte ballen i nettet etter 61 minutters spill. Dermed var stillingen 3-0, og like etterpå vartet samme spiller opp med hattrick. Erle Myrseth Karlsen økte ledelsen for Hamna da hun satte inn 5-0 etter 80 minutter, og Marte Helmine Vang økte ledelsen da hun satte inn 6-0 to minutter på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-0.

Hamna serieleder

Etter mandagens kamp ligger Hamna på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Finnsnes er på niendeplass med null poeng.

Hans Olav Gjøvik var kampleder.

22. mai er det ny kamp for Hamna. Da møter de Bardufoss/Bardu. Finnsnes skal måle krefter med Pioner 28. mai.