Aksel Skipnes-Kristiansen sendte Nardo 3 foran da han satte inn 1-0 allerede etter tre minutter, men Kevin Ronaldinho Malin utlignet da han satte inn 1-1. Melhus 3/Gimse 3 tok føringen da samme spiller satte inn 2-1 etter 21 minutters spill, og Melhus 3/Gimse 3-spilleren gjorde hattrick like etterpå. John Fredrik Kvalvik økte ledelsen for Melhus 3/Gimse 3 da han satte inn 4-1 et kvarter før sidebytte, og Emil Belsaas Sjo økte ledelsen da han satte inn 5-1 ett minutt senere. Et kvarter før hvilen økte Melhus 3/Gimse 3 ved Malin. Lagene gikk av banen på stillingen 6-1 til pause.

Dommeren pekte på straffemerket

Noen minutter ut i andre omgang scoret Sjo sitt andre mål da han gjorde 7-1, og Bjørn Kristian Hanger (Melhus 3/Gimse 3 G16) scoret på straffe etter 68 minutter. Nardo 3 scoret selvmål rett etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 9-1.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter onsdagens kamp er Melhus 3/Gimse 3 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Nardo 3 er nummer ti med null poeng.

Eskil Heggheim var dagens dommer.

I neste runde skal Nardo 3 måle krefter med Leik 15. mai. Melhus 3/Gimse 3 møter Astor 3 21. mai.