Sunndal fikk en pangåpning på kampen da Mina Volden sendte laget sitt i føringen allerede etter seks minutter, og Ingrid Utne fikk nettsus og doblet ledelsen for Sunndal to minutter senere. Selma Perine Eines Bakk økte ledelsen da hun satte inn 3-0 etter elleve minutters spill. En spiller reduserte til 1-3 fire minutter senere. Etter 27 minutter scoret Mina Volden igjen da hun gjorde 4-1. Bud/Bryn reduserte til 2-4 ved en av lagets spillere like etterpå. Ved pause sto det 2-4.

Sikker fra straffemerket

Sunndal rykket ytterligere ifra da Hannah Elvira Thorvaldsen økte ledelsen noen minutter ut i andreomgangen, og Emilie Langseth Gregersen satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter ut i andre omgang. Mina Volden fikk sitt hattrick etter 63 minutters spill. Fem minutter senere fikk Bud/Bryn straffespark. En spiller scoret fra straffemerket. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-7.

Frida Helen Haukås Gjelsvik fikk gult kort.

Sunndal serieleder

Etter onsdagens kamp er Bud/Bryn på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Sunndal ligger på førsteplass med ni poeng.

David Mircea Rus dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sunndal måle krefter med Dahle/Nordlandet 3, mens Bud/Bryn møter FCK 2.