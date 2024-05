Max Mumtaz Trondsen sendte Gimletroll 2 i føringen etter elleve minutters spill, men Magnus Butveit Fjermeros utlignet for Vindbjart like etterpå. Max Mumtaz Trondsen sørget for at Gimletroll 2 tok ledelsen igjen med sin scoring etter 13 minutter, og Eirik Snemyr Falkgjerdet scoret 3-1-målet tre minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 1-3.

Økte ledelsen

Etter et kvarter av andre omgang la Oliver Hagtvedt Paulsen på til 4-1 for Gimletroll 2. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-4.

Max Moseid pådro seg gult kort.

Gimletroll 2 klatret til sjetteplass

Gimletroll 2 har vunnet fire av sine fem siste kamper.

Etter tirsdagens kamp ligger Vindbjart på åttendeplass på tabellen med ni poeng, mens Gimletroll 2 er på sjetteplass med tolv poeng.

Dahir Mohamed Dahir dømte oppgjøret.

I neste runde skal Vindbjart måle krefter med Lillesand 22. mai. Gimletroll 2 møter Jerv 24. mai.