Charlottenlund 3 tok ledelsen ved Enoch Twimukye etter 15 minutter, og Alva Kjørstad scoret og doblet ledelsen for Charlottenlund 3. Jesper Rønsberg gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 ti minutter senere, og Malvik 2/Hommelvik 2-spilleren utlignet da han satte inn 2-2 fem minutter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-2.

Dominerte etter hvilen

Ole Skotvedt Krogh sendte Malvik 2/Hommelvik 2 i ledelsen da han satte inn 3-2 noen minutter ut i andreomgangen, og Adam El-Kelish Walden sørget for at stillingen var 4-2 et kvarter før slutt. Malvik 2/Hommelvik 2 økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet fire minutter senere. Dermed var stillingen 5-2. Den endelige stillingen i kampen ble 5-2.

Tobias Bakmark og Lage Olsen Fugelsøy fikk gult kort.

Leder serien

Malvik 2/Hommelvik 2 har vunnet alle sine kamper hittil denne sesongen.

Etter tirsdagens kamp ligger Malvik 2/Hommelvik 2 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Charlottenlund 3 er på fjerdeplass med ni poeng.

Mohamad Safri var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Charlottenlund 3 måle krefter med Byåsen 3, mens Malvik 2/Hommelvik 2 møter Freidig 2.