Strindheim TF 3 tok ledelsen 1-0 etter 17 minutters spill, og Strindheim TF 3 doblet ledelsen åtte minutter senere. Etter 26 minutter reduserte Ibrahim Adnan Bako til 1-2 for Kattem 2, og Fredrik Andreassen Tapio sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Stillingen sto seg til hvilen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-2.

Ble utvist

Noen minutter ut i andre omgang tok Kattem 2 ledelsen ved I. Bako, og Collin Ntagungira Muhoza scoret 4-2-målet etter 57 minutters spill. I. Bako (Kattem 2 G19) så rødt etter 78 minutter, men Jørgen Ulseth Sæther la på til 5-2 for Kattem 2 ti minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-2.

Yago Lausselet (Strindheim TF 3 G19) og Mohammed Bako (Kattem 2 G19) fikk begge gult kort.

Troner øverst

Etter torsdagens kamp er Kattem 2 på topp i serien på tabellen med tolv poeng, mens Strindheim TF 3 er nummer tre med seks poeng.

Magnus Alstad var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kattem 2 spiller neste kamp mot Charlottenlund 2 12. mai, mens Strindheim TF 3 møter Tiller 3 16. mai.