MTG 9ar tok ledelsen ved Frida Ljotebø-Krokå etter bare tre minutter, og MTG 9ar var på farten igjen like etterpå. De doblet ledelsen da Dorthea Støylen-Ristesund satte inn 2-0. MTG 9ar-angriperen økte ledelsen da hun satte inn 3-0 etter kun ti minutters spill, og Tyra Kleppe la på til 4-0 for MTG 9ar seks minutter senere. Eira Sævik reduserte til 1-4 etter 19 minutter, og rett etterpå reduserte Bergsøy ved Iselin Refsnes Løvøy. Etter 28 minutters spill reduserte Malin Isabell Gjelseth Bendal til 3-4 for vertene, og Hedda Victoria Helde Holm sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 4-4. Stillingen sto seg til pause. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 4-4.

Målbonanza etter hvilen

Noen minutter ut i andre omgang tok hjemmelaget ledelsen ved Flusund, og etter 60 minutter scoret Sævik igjen da hun gjorde 6-4. Løvøy scoret igjen da hun gjorde 7-4 tre minutter senere, og da det var spilt en halv time i andreomgangen, la Flusund på til 8-4 for samme lag. Sju minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 9-4.

Kjempet seg oppover på tabellen

Før dagens kamp hadde Bergsøy tapt tre kamper på rad.

Etter oppgjøret står både Bergsøy og MTG 9ar med ni poeng.

Dag Harald Moldskred dømte kampen.

26. mai er det ny kamp for Bergsøy. Da møter de Langevåg/Sula 2. MTG 9ar skal måle krefter med Volda 27. mai.