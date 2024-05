Vinne tok ledelsen da Håvard Fossli scoret allerede i første minutt. Etter 19 minutter ble vondt til verre for Fram Skatval, da Gates doblet ledelsen for Vinne. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Sendt av banen

Petter Nordberg Gulstad gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 etter 58 minutters spill. Jonas Bakkan scoret for Vinne seks minutter senere, slik at resultattavla viste 3-1. Gates satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Vinne etter 72 minutter. Fire minutter før slutt ble Vinnes Kristian Kolsrød sendt i dusjen da han pådro seg sitt andre gule kort. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 1-4.

Fram Skatvals Bjørn Arild Enget, Sander Fjorden Gjesdal, Niklas Nytrø og Fredric Rekdal pådro seg gult kort.

Klatret til sjetteplass

Det var Fram Skatvals andre tap på rad.

Etter mandagens kamp er Fram Skatval på åttendeplass på tabellen med fire poeng, mens Vinne er nummer seks med sju poeng.

Jim Andreas Knutsen var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Fram Skatval måle krefter med Innherred, mens Vinne møter Neset.