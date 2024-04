Solan van Rooij Skarpengland sendte Vindbjart 2 i ledelsen etter 21 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1 etter første omgang.

Hjemmelaget kunne juble til slutt

Hisøy utlignet til 1-1 da Herman Smedsaas Blakstad satte ballen i mål noen minutter ut i andre omgang, og Julius Olstad Thorsen sendte Hisøy i ledelsen da han satte inn 2-1 sju minutter etter sidebytte. Herman Smedsaas Blakstad scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 etter 58 minutter, og Magnus Vevik Bierud økte ledelsen da han satte inn 4-1 to minutter senere. Kasper Meyer Larssen økte ledelsen for Hisøy da han satte inn 5-1 et kvarter før slutt, og sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da K. Larssen satte inn 6-1. Minuttet før full tid scoret Thorsen igjen da han gjorde 7-1. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 7-1.

Hisøy serieleder

Etter tirsdagens kamp er Hisøy på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Vindbjart 2 er på sjuendeplass med null poeng.

Kjell Ivar Lundvall dømte oppgjøret.

Vindbjart 2 spiller neste kamp mot Øyestad 12. april, mens Hisøy møter Imås 2/Jerv 4 16. april.