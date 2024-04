Ali Rostami sendte Helgen Old boys tidlig i ledelsen, men et kvarter før sidebytte scoret Espen Kristian Olsen for Brevik Old Boys. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 etter første omgang.

Helgen Old boys hadde grunn til å juble

Roy Helge Omtvedt Smedsli sendte Helgen Old boys i føringen igjen etter 48 minutter, og Ivar Betten scoret 3-1-målet fem minutter senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-3.

Spennende runde i vente

Kai Roger Vårli var dagens dommer.

15. mai er det ny kamp for Brevik Old Boys. Da møter de Klyve Old Boys. Helgen Old boys skal måle krefter med Klyve Old Boys 22. mai.