Renate Bjørgen Fornes sendte Grong 7er i ledelsen fem minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Bortelaget sikret poeng

Renate Martinussen sørget for balanse i Kvam 7er-regnskapet da hun satte inn 1-1 etter et kvarter av andre omgang. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-1.

Troner øverst

Etter mandagens kamp er Grong på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Kvam er nummer seks med ett poeng.

Stein Tore Mathisen var kampleder.

I neste runde skal Grong måle krefter med Flatanger 5. mai. Kvam møter Stjørna/HIL/Fevåg 20. mai.