Ola Bakke Sæterås ga Volda 3 ledelsen tidlig etter bare fem minutter, men rett etterpå utlignet William Meh for Blindheim 2. Blindheim 2 tok ledelsen da Magnus Trygstad scoret allerede etter ti minutters spill, og noen minutter før hvilen scoret David Skare Baade for Blindheim 2. tre minutter før pause reduserte Volda 3 ved en spiller. Lagene gikk til pause på stillingen 3-2.

Straffemål

Snorre Magnus Nilsen Sandvik (Blindheim 2 9er G14) scoret på straffe fem minutter ut i andreomgangen. En av lagets spillere scoret sitt andre mål da han gjorde 3-4 tre minutter senere. Sølve Bjørdal Hanken sørget for Blindheim 2-jubel da han satte inn 5-3 etter 65 minutter, og Alexander James Valderhaug satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-3 for Blindheim 2 like etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-3.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Blindheim 2 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Volda 3 er nummer ni med tre poeng.

Bonita Sakslund Tøsse var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Blindheim 2 måle krefter med Bergsøy 2, mens Volda 3 møter Spjelkavik 2.