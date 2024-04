Alexander scoret hattrick mot Hommelvik 3 / Malvik 3

Christoffer Witzøe Alexander viste scoringsform da Byneset vant 9-2 over Hommelvik 3/Malvik 3 i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 4 i fotball for menn torsdag. Hommelvik 3/Malvik 3 har ikke tatt poeng på de siste to kampene.