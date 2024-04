Våg 2 tok ledelsen ved Eirik Støle-Hansen etter 25 minutters spill, og Mohamed Aden Ahmed fikk nettsus og doblet ledelsen for Våg 2 etter 45 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0 til pause.

Målshow i andre omgang

Noen minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da 26-åringen satte inn 3-0 for Våg 2. Mubarak Jamal Ibrahim reduserte for Just 2 etter 77 minutters spill. Våg 2 rykket ytterligere ifra da Ken Aron Sæveland Pritzer Møller økte ledelsen rett etterpå, og åtte minutter før slutt la Thomas Voie på til 5-1. Våg 2 økte ledelsen da Marcus Heggland Røstad satte ballen i nettet tre minutter senere. Dermed var stillingen 6-1, og samme mann økte ledelsen for Våg 2 da han satte inn 7-1 ett minutt på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-1.

Just 2s Ali Abdulla Fahrati og Skjult personinfo fikk gult kort.

Klatret til femteplass

Etter lørdagens kamp ligger Våg 2 på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Just 2 er på tiendeplass med null poeng.

Abdimalik Aden Ahmed var dommer.

I neste runde skal Just 2 måle krefter med Randesund 3 3. mai. Våg 2 møter Solbygg 5. mai.