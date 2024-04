Kalvari Varahngia Beihai sendte Rollon/Aksla/Guard 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 18 minutters spill, men Lovise Utgård Heggdal sørget for balanse i Sykkylven-regnskapet da hun satte inn 1-1 sju minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 etter første omgang.

Kunne juble til slutt

Sofie Utgård Heggdal sendte Sykkylven i ledelsen etter et kvarter av andre omgang, men Ingeborg Gunnarsdatter Reinseth sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Sykkylven tok ledelsen på nytt ved en spiller etter 65 minutter, og Lovise Utgård Heggdal scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-2 like etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-2.

Slik spilles neste runde

Sigve Elias Holmen Svindseth dømte oppgjøret.

I neste runde skal Sykkylven måle krefter med Valder 22. april. Rollon/Aksla/Guard 2 møter Sula 24. april.