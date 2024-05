Allerede etter fem minutters spill tok Vigør ledelsen ved Shahd Houdifa, og Mitra Zaheen doblet ledelsen for Vigør da hun satte inn 2-0 tre minutter senere. Etter tolv minutter økte Vigør ved samme spiller, og åtte minutter senere scoret Shahd Houdifa igjen da hun gjorde 4-0. Vigør rykket ytterligere ifra da Helle Austvik Fuglestein økte ledelsen etter 21 minutters spill, og etter 40 minutter økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 6-0. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-6.

Målbonanza etter hvilen

Noen minutter etter hvilen fullførte Mitra Zaheen sitt hattrick, og ti minutter ut i andre omgang la Mitra Zaheen på til 8-0 for Vigør. Kaja Granly Aanensen økte til 9-0 for Vigør like etterpå, og Natasa Odor økte ledelsen for Vigør da hun satte inn 10-0 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Ett minutt før full tid vartet Shahd Houdifa opp med hattrick, og ett minutt senere økte avstanden mellom lagene da Stina Mageland Padøy satte inn 12-0 for samme lag. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 0-12.

Poengjakten fortsetter

Kjell Ivar Lundvall var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 23. mai. Hisøy skal spille mot Vindbjart 2, mens Vigør møter Greipstad.