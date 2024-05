Oscar Inuk Kvalheim Rosing sendte Måløy foran da han satte inn 1-0 etter 19 minutters spill, men fem minutter før sidebytte utlignet Førde. Måløy-angriperen scoret igjen da han gjorde 2-1 rett etterpå. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-2.

Straffemål

Kristian Solvang scoret for Måløy og sørget for at stillingen var 3-1 noen minutter ut i andreomgangen, og Måløys Adrian Chruickshank Holvik satte inn et straffespark etter 53 minutter. To minutter senere laget gjestene straffe. Førde scoret fra krittmerket. Etter 68 minutters spill økte Måløy ved August Ingi Gotteberg, og Måløy økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 6-2. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-6.

Troner på topp

Etter onsdagens kamp er Førde nummer sju på tabellen med null poeng, mens Måløy er på førsteplass med seks poeng.

Torjus Rolid Hagen var dommer.

I neste runde skal Førde måle krefter med Dale (Sogn og Fjordane) 7. mai. Måløy møter Høyang 8. mai.