Det ble ingen målrik start på oppgjøret mellom Træff 2 og Surnadal. Da lagene gikk til pause, viste resultattavla 0-0.

Delte poengene

Træff 2 tok ledelsen ved Fredrik Klemetsen Skyberg fem minutter etter hvilen, men etter 70 minutter scoret Anders Trønsdal Røen for Surnadal. Surnadal-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-1 like etterpå, og ni minutter før slutt scoret Sander Dahle-Fiske for Surnadal. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-3.

David Brunstad Muller og Are Brakstad Sommerlund fikk se det gule kortet.

Troner på topp

Etter onsdagens kamp ligger Træff 2 på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Surnadal er på førsteplass med seks poeng.

Eren Aksoy var kampleder.

6. mai er det ny kamp for Træff 2. Da møter de FCK. Surnadal skal måle krefter med Skåla/Langfjorden 8. mai.