Et kvarter før sidebytte tok Stjørdals-Blink 2 ledelsen ved Marius Borseth, men Hansen utlignet for Rørvik ti minutter senere. Rørvik tok føringen da Anders Morken satte inn 2-1 etter 45 minutters spill. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-2.

Dommeren pekte på straffemerket

Henrik Mohn Bratland scoret for Rørvik etter 57 minutter, slik at resultattavla viste 3-1. Hansen økte ledelsen for Rørvik da han satte inn 4-1 fem minutter senere, og etter 65 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Arnstein Grunnan satte inn 5-1 for Rørvik. Rørvik rykket ytterligere ifra da Douglas Cerqueira de Mello økte ledelsen etter 78 minutter. Oliver Lillebo (Stjørdals-Blink 2) satte inn et straffespark sju minutter senere. Rørvik økte ledelsen da Mathias Langli satte ballen i nettet etter 90 minutters spill. Dermed var stillingen 7-2. Rett etterpå reduserte Stjørdals-Blink 2 da O. Lillebo satte inn 3-7-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-7.

Stjørdals-Blink 2s Gustav Støbakk og Jo Storvik Eriksen pådro seg gult kort. For Rørvik fikk Erik Skeie gult kort.

Tok over sjetteplassen

Etter søndagens kamp er Stjørdals-Blink 2 på tredjeplass på tabellen med ti poeng, mens Rørvik er nummer seks med sju poeng.

Abdul Baset Hayran var kampleder.

Rørvik prøver seg mot Levanger 2 20. mai, mens Stjørdals-Blink 2 spiller neste kamp mot Lånke dagen etter.