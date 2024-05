Hei fikk en pangåpning på kampen da Jonas Stoa Sivertsen sendte laget sitt i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, men Herkules 2 utlignet til 1-1 da Martin Abrahamsen Rosbach satte ballen i mål etter kun ti minutters spill. Etter 21 minutter scoret Herkules 2-angriperen sitt andre mål da han gjorde 2-1, men Alvar Käck Momrak sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2 til pause.

Var suverene i andre omgang

Sander Kristiansen sendte Hei foran på nytt da han satte inn 3-2 noen minutter ut i andre omgang, men sju minutter etter sidebytte scoret Daniel Berge Hanssen for Herkules 2. bortelaget fikk et forsprang igjen da Ayoub Guermati satte inn 4-3 to minutter senere, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 5-3 etter 57 minutters spill. Seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Albin Erik Flod satte inn 6-3, og sju minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 7-3 for samme lag. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-7.

Herkules 2 serieleder

Det var Herkules 2s tredje strake seier.

Etter onsdagens kamp ligger Hei på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Herkules 2 er på førsteplass med ni poeng.

Siyad Aden Abdullahi dømte kampen.

I neste runde skal Hei møte Gulset 2, mens Herkules 2 møter Nome.