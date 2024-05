Phillip Sakeus Frengen Øye sendte Melhus 2/Gimse 2 foran da han satte inn 1-0 allerede etter fire minutter, og Vetle Lilleås Brostrøm scoret og doblet ledelsen for Melhus 2/Gimse 2 tre minutter senere. Etter bare åtte minutters spill økte avstanden mellom lagene da Phillip Sakeus Frengen Øye satte inn 3-0, og Melhus 2/Gimse 2-angriperen laget hattrick da han ordnet 4-0 ni minutter senere. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Melhus 2/Gimse 2. Jo Strøm Amdam reduserte til 1-5 etter 35 minutter. Vetle Lilleås Brostrøm økte ledelsen for Melhus 2/Gimse 2 da han satte inn 6-1 like etterpå. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 6-1.

Publikum fikk mye å juble for

Freidig 2 reduserte til 2-6 ved Even Andreas Klausen to minutter etter hvilen, og Jo Strøm Amdam gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 3-6 ett minutt senere. Fem minutter ut i andre omgang scoret Even Andreas Klausen igjen da han gjorde 4-6. Vetle Lilleås Brostrøm fikk sitt hattrick seks minutter senere, og Phillip Sakeus Frengen Øye økte til 8-4 for Melhus 2/Gimse 2 etter et kvarter av andreomgangen. Åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Phillip Sakeus Frengen Øye satte inn 9-4 for Melhus 2/Gimse 2, og Phillip Sakeus Frengen Øye scoret igjen da han gjorde 10-4 etter 63 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 10-4.

Aksel Minde Sætre fikk gult kort.

Tok over sjetteplassen

Etter torsdagens kamp er Melhus 2/Gimse 2 på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Freidig 2 ligger på femteplass med ni poeng.

Eskil Heggheim var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Freidig 2 måle krefter med Gauldal, mens Melhus 2/Gimse 2 møter Astor 2.