Skarphedin 2 fikk kampens første mål allerede etter tre minutter da Jan Cristian Berglie satte ballen i nettet, men Liam Lindgren Ruud sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 27 minutters spill. Herkules tok ledelsen da Henrik Watland scoret to minutter senere, og Martin Aas satte ballen i mål etter 33 minutter for Herkules og sørget for at stillingen var 3-1. Rett etterpå la Petter Rist Nilsen på til 4-1 for Herkules. Ved pause var stillingen 4-1.

Dominerte i andreomgang

Noah Leander Heimdal satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter etter sidebytte. Berglie reduserte for Skarphedin 2 noen minutter ut i andre omgang. Ti minutter ut i andreomgangen scoret Aas sitt andre mål da han gjorde 6-2, og Herkules rykket ytterligere ifra da Ruud økte ledelsen etter 67 minutters spill. Watland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-2 for hjemmelaget to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 8-2.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Herkules på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Skarphedin 2 er på tiendeplass med ett poeng.

Flemming Hald Olesen var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skarphedin 2 måle krefter med Odd, mens Herkules møter Gulset.