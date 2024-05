Fram tok en tidlig ledelse etter scoring av Lukas Hesselberg. Thomas Stinussen Vik utlignet da han satte inn 1-1, og det sto seg til pause. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-1.

Like mange mål

Even Bratsvedal Berg sendte Neset/Aasguten i føringen noen minutter ut i andre omgang. Magnus Hervik Juberg var uheldig og satte ballen i eget mål for hjemmelaget etter 58 minutter. Samme lag tok ledelsen igjen da Magnus Berg Asklund satte inn 3-2 sju minutter senere, men etter 90 minutters spill utlignet Daniel Sekelsten for Fram. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-3.

Fredric Rekdal fikk gult kort.

Klatret til sjuendeplass

Etter mandagens kamp ligger Neset/Aasguten på sjuendeplass på tabellen med fire poeng, mens Fram er på femteplass med fem poeng.

Oddgeir Aakvik var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Fram måle krefter med Nidelv 2/Utleira 2 21. mai. Neset/Aasguten møter Remyra 23. mai.