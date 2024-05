Orkla tok ledelsen ved Eskil Mathisen Melvold etter elleve minutter, men Mathias Skjæret Bergan sørget for balanse i Vestbyen 2/Nationalkameratene 2-regnskapet da han satte inn 1-1 sju minutter senere. Fredrik Tøndel-Bergem sendte Orkla foran på nytt da han satte inn 2-1 et kvarter før sidebytte, men Oliver Zahl-Brathaug utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål like etterpå. Manasseh Medard Bucumi sendte Orkla i føringen igjen da han satte inn 3-2 noen minutter før hvilen, og Sander Stenvik Dyrvik scoret 4-2-målet etter 40 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-2.

Vestbyen 2 / Nationalkameratene 2 klarte ikke nærme seg

Noen minutter ut i andreomgangen økte samme lag ved Kjerstad. Fire minutter etter pause reduserte Vestbyen 2/Nationalkameratene 2 da Ayham Alahmad satte inn 3-5-målet, og Vestbyen 2/Nationalkameratene 2-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-5 sju minutter senere. Etter 63 minutter scoret Kjerstad sitt andre mål da han gjorde 6-4. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-4.

Theodor Mælen Ysland fikk gult kort.

Topper tabellen

Etter søndagens kamp ligger Orkla på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Vestbyen 2/Nationalkameratene 2 er på sjetteplass med seks poeng.

Egil Helge Rønning dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Orkla bryner seg på Røros 20. mai, mens Vestbyen 2/Nationalkameratene 2 spiller neste kamp mot Røros 26. mai.