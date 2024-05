Leona Sofie Larsen Letto sendte Furuflaten i ledelsen etter 45 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0.

Målshow etter pause

Kristin Hamnvik doblet ledelsen for da hun satte inn 2-0 seks minutter etter pause, og seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Letto satte inn 3-0. Lingrasmo økte til 4-0 for Furuflaten da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Furuflaten rykket ytterligere ifra da Mia Tokle økte ledelsen rett etterpå. Etter 66 minutters spill scoret Hamnvik sitt andre mål da hun gjorde 6-0, og Lingrasmo satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Furuflaten. Furuflaten-angriperen fikk sitt hattrick etter 78 minutter, og Furuflaten økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet ni minutter senere. Dermed var stillingen 9-0. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 9-0.

Furuflatens Kristin Hamnvik fikk se det gule kortet.

Furuflaten topper serien

Etter søndagens kamp er Furuflaten på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Tromsøstudentenes IL er nummer seks med null poeng.

Lars-Johan Larsen var kampleder.

Furuflaten spiller neste kamp mot Bardu 24. mai, mens Tromsøstudentenes IL møter Stakkevollan tre dager senere.