Milicevic sendte Bakke foran da han satte inn 1-0 etter 25 minutters spill. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-0.

Bakke tok alle poengene

Bakke var på farten igjen da det var spilt et kvarter av andre omgang. De doblet ledelsen da 23-åringen satte inn 2-0, og samme spiller sikret seg hattrick da han la på til 3-0 et kvarter før full tid. Torbjørn Wetteland reduserte til 1-3 for Hellvik to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-1.

Bakkes Magnar Alver Årstad, Eirik Østefjells, Per Fredrick Thorsen og Aksel Skage Myhre fikk se det gule kortet. For Hellvik fikk Kristian Vigrestad gult kort.

Bakke topper tabellen

Hellvik gikk på sitt første tap i årets sesong.

Etter lørdagens kamp er Bakke på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Hellvik ligger på sjetteplass med sju poeng.

Rolv Ordin Furenes dømte kampen.

I neste runde skal Bakke måle krefter med Undheim 30. mai, mens Hellvik møter Helleland samme dag.