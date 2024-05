NHHI gikk opp i 1-0-ledelse etter 17 minutter, men Leah Maria Myklebust Pawa sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter 35 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Målshow etter pause

18-åringen sendte Stord/Solid/Trott i ledelsen noen minutter ut i andreomgangen, og Mathilde Alfarnes Amundsen sørget for at stillingen var 3-1 sju minutter før slutt. Samme spiller økte til 4-1 for Stord/Solid/Trott sju minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-1.

Troner øverst

Etter søndagens kamp er Stord/Solid/Trott på førsteplass på tabellen med 18 poeng, mens NHHI ligger på andreplass med 16 poeng.

Åge Eide dømte kampen.

I neste runde skal Stord/Solid/Trott måle krefter med Nordhordland 2. juni, mens NHHI møter Bergen Nord samme dag.