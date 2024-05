Sander Reksten Bruun sendte Nest-Sotra i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 13 minutters spill, og Adrian Blomvågnes Lie doblet ledelsen for vertene da han satte inn 2-0 etter 24 minutter. Fem minutter før hvilen reduserte Telavåg da Sander Åse Torsvik satte inn 1-2-målet. Det resultatet sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Fikk marsjordre

A. Lie scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 ti minutter ut i andre omgang, og Bruun satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Nest-Sotra. Anders Rådlund Engelsen reduserte for Telavåg etter 79 minutters spill. Gjestenes Karl-Magnus Glesnes Ødegaard ble vist av banen etter å ha fått sitt andre gule kort etter 90 minutter. Like etterpå ble Ole-Fredrik Midttveit (Telavåg) sendt i garderoben da han pådro seg sitt andre gule kort. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 4-2.

Nest-Sotras Marius Severin Andresen, Liam Bentley, Eivinn Bendiksen, Noah Andreas Fæø og Adrian Torsnes Arefjord pådro seg gult kort. For Telavåg fikk Cato Christoffer Steinsland, Anders Rådlund Engelsen, Martin Cindahl, Mats Jakobsen Lokøy, Kristoffer Snekkevik og Johannes Spilde Lie gult kort.

Spennende runde i vente

Etter fredagens kamp er Nest-Sotra på femteplass på tabellen med 13 poeng, mens Telavåg ligger på tredjeplass med 15 poeng.

Espen Moe dømte oppgjøret.

Nest-Sotra spiller neste kamp mot Galgen 29. mai, mens Telavåg prøver seg mot Sædalen tre dager senere.