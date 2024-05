Harøy/HaNo fikk en pangåpning på kampen da Andreas Silseth Harnes sendte laget sitt i føringen før det første minuttet var spilt. Rett etterpå ble vondt til verre for Langevåg 2, da samme spiller doblet ledelsen for Harøy/HaNo. Etter bare seks minutters spill vartet Harøy/HaNo-angriperen opp med hattrick, og ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Markus Fjørtoft satte inn 4-0 for Harøy/HaNo. Etter 17 minutter scoret Andreas Silseth Harnes sitt fjerde mål da han gjorde 5-0, og like etterpå økte Harøy/HaNo ved Oskar Myren Viken. Aleksy Kozlowski økte til 7-0 for samme lag et kvarter før pause, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for Harøy/HaNo sju minutter senere. Fem minutter før sidebytte fullførte Harøy/HaNo-angriperen sitt hattrick, og en spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-0 for Harøy/HaNo. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 10-0.

Dro ifra

Aleksy Kozlowski scoret igjen da han gjorde 11-0 noen minutter etter hvilen. Langevåg 2 reduserte til 1-11 ved David Veddegjerde Øverås etter 52 minutters spill. Lukas Male Sandøy økte ledelsen da han satte inn 12-1 rett etterpå, og etter 65 minutter økte avstanden mellom lagene da Markus Steinshamn satte inn 13-1. Den endelige stillingen i kampen ble 13-1.

Fjørtoft fikk se det gule kortet.

Leder serien

Etter mandagens kamp er Harøy/HaNo serieleder på tabellen med 16 poeng, mens Langevåg 2 er på åttendeplass med seks poeng.

Rae Nogusse Zerom dømte kampen.

2. juni er det ny kamp for Harøy/HaNo. Da møter de Hasundgot/Haddal. Langevåg 2 skal måle krefter med Aksla 3. juni.