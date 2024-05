Emil Båld Westby ga Pors en tidlig ledelse i kampen allerede etter sju minutter, men Zakaria Rasouli utlignet da han satte inn 1-1. Pors tok ledelsen igjen ved Nicolai Torskeberg etter 28 minutters spill. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-2.

Bortelaget økte ledelsen

Etter et kvarter av andre omgang scoret Kasper Rønningen Heiberg for Notodden, og Notodden tok føringen da Didrik Walle Haugen satte inn 3-2 etter 73 minutter. Like etterpå utlignet Thunes for Pors, og Sigurd Skifjeld sørget for at Pors tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 79 minutters spill. Martin Thorsberg Dahl sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4 sju minutter senere. Thunes scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-4 to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-5.

Notoddens Fabian Grave-Bjerklund og Haugen pådro seg gult kort. For Pors fikk Andreas Beyer Flohr, Mikkel Kiste-Johnsen og Fernando Mzambi gult kort.

Klatret på tabellen

Pors har tatt tre poeng i tre strake kamper.

Etter kampen har både Notodden og Pors ni poeng.

Zeynel Alp Aras var dommer i oppgjøret.

6. juni er det ny kamp for Pors. Da møter de Skarphedin. Notodden skal måle krefter med Urædd 7. juni.