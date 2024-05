Martin Duås Indergård sendte Batnfjord i føringen etter 23 minutter, og Odd Einar Lyche scoret og doblet ledelsen for Batnfjord etter 45 minutters spill. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 2-0.

Dro ifra

Christoffer Innerdal Sundby reduserte for Kvass/Ulvungen noen minutter ut i andre omgang. Werner Sæther Myrvang sørget for Batnfjord-jubel da han satte inn 3-1 etter 58 minutter, og to minutter før slutt la Adrian Brandvik på til 4-1. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-1.

Kvass/Ulvungens Bjørn Ørsund og Johan Sæther fikk se det gule kortet.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp er Batnfjord serieleder på tabellen med ni poeng, mens Kvass/Ulvungen er nummer fem med seks poeng.

Arnt Erik Brakstad dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Batnfjord møter Molde 4 6. juni, mens Kvass/Ulvungen spiller neste kamp mot Grøa.