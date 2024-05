Eyob (Tiller 3 G19) scoret fra straffemerket etter kun to minutter, og 17-åringen doblet ledelsen for Tiller 3 da han satte inn 2-0 et kvarter før sidebytte. Ørland reduserte til 1-2 ved Simon Piamonte Skaret noen minutter før pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Var suverene i andre omgang

Sebastian Lien Bjørgmo sørget for at resultattavla viste 3-1 noen minutter ut i andreomgangen, og etter 72 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Alexander Gjærde Illøkken satte inn 4-1 for Tiller 3. fem minutter før slutt vartet Eyob opp med hattrick. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 5-1.

Satko Soran og Bjørgmo pådro seg gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter lørdagens kamp er Tiller 3 på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Ørland ligger på sjetteplass med null poeng.

Frank Willy Sørensen var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tiller 3 spiller neste kamp mot Fosen 28. mai, mens Ørland spiller neste kamp mot Kattem 2.