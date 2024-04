Julie Alexandra Schwabe (Strindheim TF J17) scoret 1-0 på straffe etter bare tre minutters spill, og Anine Charlotte Nilsen Kolnes fikk nettsus og doblet ledelsen for Strindheim TF ni minutter senere. Gissinger satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Strindheim TF, og A. Kolnes økte til 4-0 for Strindheim TF et kvarter før sidebytte. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Synøve Lomholt Storli satte inn 5-0 for Strindheim TF, og samme lag rykket ytterligere ifra da Gissinger økte ledelsen etter 32 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 6-0.

Dominerte etter hvilen

Jenny Helene Nilsen Kolnes satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter etter hvilen, og sju minutter senere la Elisabeth Bøkestad Nilsen på til 8-0 for hjemmelaget. Etter 68 minutters spill økte vertene ved Erle Fossan, og Gissinger fikk sitt hattrick sju minutter senere. J. Kolnes scoret sitt andre mål da hun gjorde 11-0 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 11-0.

Spennende runde i vente

Morten Hergren dømte oppgjøret.

23. april er det ny kamp for Strindheim TF. Da møter de Utleira. Tynset/Alvdal skal måle krefter med Strindheim TF 28. april.