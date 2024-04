Valder/Ellingsøy/Vigra 2 tok ledelsen da Celina Dyb-Sandnes Megrund satte inn 1-0 etter 13 minutters spill, og Valder/Ellingsøy/Vigra 2-angriperen scoret igjen da hun gjorde 2-0 ett minutt senere. Nathalie Aarseth økte til 3-0 for Valder/Ellingsøy/Vigra 2 etter 15 minutter, og Alida Sofie Rørvik økte ledelsen for Valder/Ellingsøy/Vigra 2 da hun satte inn 4-0 sju minutter senere. Valder/Ellingsøy/Vigra 2 økte ledelsen da en spiller satte ballen i nettet et kvarter før pause. Dermed var stillingen 5-0, og fem minutter senere scoret en av lagets spillere igjen da hun gjorde 6-0. Jessica Maria Kleppestrand reduserte til 1-6 etter 32 minutters spill, og Gurskøy reduserte til 2-6 ved samme spiller like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-6.

Pyntet på resultatet

Eline Halle Nerland reduserte for hjemmelaget noen minutter etter sidebytte. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-6.

Valder / Ellingsøy / Vigra 2 topper tabellen

Etter lørdagens kamp er Gurskøy på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Valder/Ellingsøy/Vigra 2 ligger på førsteplass med seks poeng.

Åsmund Eide var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Gurskøy måle krefter med Ørsta 2, mens Valder/Ellingsøy/Vigra 2 møter Bergsøy.