William Alexander Brekke sendte Trond i føringen etter elleve minutters spill, men Eldar Utgard Kverneggen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til pause. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Dommeren pekte på straffemerket

Frikk Audin Randen Ramberg sendte Tynset i føringen da han satte inn 2-1 noen minutter etter pause. Et kvarter før slutt fikk Trond straffespark. Magne Engesvik Smevik scoret fra straffemerket, og Trond tok ledelsen igjen ved samme spiller ett minutt på overtid. Brage Kveberg utlignet da han satte inn 3-3 ett minutt på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-3.

Emil Pablo Pavon, Axel Nuth Pedersen og Leo Clifford-Malik fikk se det gule kortet.

Tynset serieleder

Etter lørdagens kamp er Tynset på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Trond ligger på fjerdeplass med ett poeng.

Stian Hogstad var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Trond spiller neste kamp mot Melhus/Gimse 4. mai, mens Tynset prøver seg mot Melhus/Gimse 9. mai.