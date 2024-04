Verken Express 2 eller Lillesand maktet å sette ballen i nettet før pause. Dermed viste resultattavla 0-0 midtveis.

Ble utvist

André Røisehagen Pettersen sendte Lillesand i ledelsen ti minutter ut i andreomgangen. Sindre Aagre Larsen (Express 2) ble sendt av banen etter å ha fått sitt andre gule kort fem minutter senere, men Eirik Husebye Sannæs sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 sju minutter før slutt. Sju minutter senere tok Express 2 ledelsen ved Thomas Stensland. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-1.

Express 2s Vivian Carter Thornton fikk gult kort. For Lillesand fikk Håkon Birkeland Flaa gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Lillesand har gått poengløse av banen i to strake kamper.

Etter mandagens kamp er Express 2 nummer fem på tabellen med fire poeng, mens Lillesand er på sjetteplass med tre poeng.

Radoslaw Piotr Rokicki var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Lillesand måle krefter med Imås 25. april. Express 2 møter Tobienborg 30. april.