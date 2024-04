Sebastian Upsahl Hammen sendte Vindbjart 2 i ledelsen etter 32 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Ekspederte straffe i mål

Marius Wikstøl Olsen utlignet for Søgne 2 da det var spilt en halv time i andre omgang. Sander Wiik sørget for at Vindbjart 2 tok ledelsen igjen med sin scoring like etterpå. Etter 79 minutters spill fikk Søgne 2 straffespark, og Natnael Abraham Mehari scoret fra krittmerket. Sju minutter senere scoret Wiik sitt andre mål da han gjorde 3-2, men Olsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-3.

Vindbjart 2s Jens Høiåsen og Albraa Jaafar Mohamed Ali Abdelrahim fikk se det gule kortet. For Søgne 2 fikk Olsen gult kort.

Poengjakten fortsetter

Sten Rune Andersen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vindbjart 2 prøver seg mot Våg 2 24. april, mens Søgne 2 spiller neste kamp mot Randesund 2 to dager senere.