Sverre tok ledelsen ved Eirik Johansen Wanderås etter bare åtte minutters spill, og 31-åringen doblet ledelsen for Sverre da han satte inn 2-0 to minutter senere. Sverre rykket ytterligere ifra da Frode Reinås økte ledelsen fem minutter før sidebytte, og Sebastian Helstad Fuglstad økte ledelsen for Sverre da han satte inn 4-0 fem minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Sverre økte ledelsen da Andreas Lønvik Øwre satte ballen i nettet noen minutter ut i andreomgangen. Dermed var stillingen 5-0. Sigurd Hynne reduserte til 1-5 for Ekne sju minutter etter hvilen. Like etterpå la Øwre på til 6-1 for Sverre, og samme spiller (Sverre) scoret på straffe etter 65 minutter. Fem minutter senere fikk Sverre straffe. Wanderås scoret 8-1-målet. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 8-1.

Nye poeng skal deles ut

Morten Aasheim var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ekne spiller neste kamp mot Nessegutten 22. april, mens Sverre bryner seg på Nessegutten 29. april.