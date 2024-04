Sara Jordan Kaymakci sendte Guard 7er i ledelsen etter bare fem minutter, og Veim scoret og doblet ledelsen for Guard 7er. Etter 32 minutters spill reduserte Larsnes 7er til 1-2. Marlen Fagerhaug Emblem scoret for Guard 7er ett minutt senere, slik at resultattavla viste 3-1. Larsnes 7er satte inn 2-3 etter 36 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-2.

Målshow i andre omgang

Veim scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-2 noen minutter ut i andre omgang, og Karoline Rolland Bakken la på til 5-2 sju minutter etter sidebytte. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Kaymakci satte inn 6-2 for Guard 7er, og Bakken økte ledelsen da hun satte inn 7-2 ti minutter ut i andreomgangen. Tre minutter senere vartet Kaymakci opp med hattrick, og Veim laget hattrick da hun la på til 9-2 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Guard-spilleren satte inn 10-2. Larsnes 7er reduserte etter 78 minutters spill, og Larsnes 7er reduserte til 4-10 like etterpå. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 10-4.

Slik spilles neste runde

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Larsnes møter Vanylven 30. april, mens Guard spiller neste kamp mot Vanylven 14. mai.