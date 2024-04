Lysø sendte Randesund 2 foran da hun satte inn 1-0 etter 18 minutter, men tre minutter senere scoret Marit Isdal Kolbeinsen for Vindbjart. Randesund 2s Ane Ulland scoret 2-1 på straffe etter 24 minutters spill. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-0.

Randesund 2 forsvarte ledelsen

Anniken Pensgård Linge scoret for Randesund 2 og sørget for at stillingen var 3-1 fire minutter etter sidebytte, og Lysø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Randesund 2. to minutter før slutt reduserte Vindbjart ved Julie Ruenes. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-2.

Slik spilles neste runde

Jiyan Hussein Habash var kampleder.

17. april er det ny kamp for Vindbjart. Da møter de Søgne. Randesund 2 skal måle krefter med Mandalskameratene 18. april.