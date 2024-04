Isak Adolfsen sendte Tromsø i ledelsen etter 14 minutter, og 18-åringen (Tromsø G19) scoret på straffe etter 32 minutters spill. Isak Hammadou reduserte for Bodø/Glimt etter 45 minutter, og Sondre Urås-Edvardsen utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål i samme minutt. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2 etter første omgang.

Bodø / Glimt pådro seg utvisning

Kleiva sørget for at Tromsø tok ledelsen igjen med sin scoring tre minutter før slutt. Bodø/Glimts Urås-Edvardsen ble utvist etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort like etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 3-2.

Tromsøs Kornelius Olaie Nordmo pådro seg gult kort. For Bodø/Glimt fikk Magnus Brøndbo, Amani Dieumerci, Magnus Antonsen, Eskil Selsbakk, Sturla Sagatun-Kristjansson og Kristian Herseth Solberg gult kort.

Endte opp i toppen av tabellen

Magnus Aaslund var dagens dommer.

Dette var sesongens den siste seriekampen for de to lagene. Tromsø ender på en sterk andreplass med elleve poeng. Med fire poeng blir det til slutt en solid tredjeplass for Bodø/Glimt.

Det var ingen lag som klarte å slå Tromsø på hjemmebane denne sesongen.

For Bodø/Glimt ender sesongen med sju scorede mål, mens de har sluppet inn tolv mål. Tromsø har i løpet av sesongen scoret sju mål og sluppet inn sju.

Isak Adolfsen noterte seg for tre nettkjenninger for Tromsø, mens Petter Hanssen banket inn to mål for Bodø/Glimt.