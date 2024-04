Almeland sendte Søreide i føringen etter 23 minutters spill, men Elise Bøen Jæger sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 to minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Søreide hadde grunn til å juble mot Tertnes 2

Molly Eklund Kjellberg sørget for at Søreide tok ledelsen på nytt med sin scoring noen minutter ut i andre omgang, men etter 57 minutter scoret Ida Borsholm Danielsen for Tertnes 2. Almeland scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-2 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-3.

Kaia Ness-Amundsen fikk se det gule kortet.

Spennende runde i vente

Rune Nesheim var dagens dommer.

I neste runde skal Tertnes 2 måle krefter med Kvernbit 20. april, mens Søreide møter Voss/Viljar samme dag.