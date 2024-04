Kasper Pettersen sendte Randaberg foran da han satte inn 1-0 allerede i første minutt, og Randaberg-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 sju minutter senere. Samme spiller gjorde hattrick etter 19 minutter, og Tord Hetland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Randaberg. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 4-0.

Randaberg dro ifra

Noen minutter ut i andreomgangen reduserte Hundvåg til 1-4. Henrik Bjørkheim (strøket) la på til 5-1 for Randaberg åtte minutter etter pause, og et kvarter før full tid økte Randaberg ved samme spiller. To minutter før slutt fullførte Randaberg-spilleren sitt hattrick. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 7-1.

Jonas Jonassen fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Randaberg på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Hundvåg er på tolvteplass med null poeng.

Ivan Vasilievich Borisov var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 16. april. Randaberg skal spille mot Hjelmeland, mens Hundvåg møter Viking 3.