Martin Hjortland Mjelde sendte Arna-Bjørnar 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 19 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Arna-Bjørnar 2 dro ifra

Arna-Bjørnar 2 var på farten igjen et kvarter før slutt. De doblet ledelsen da Kristian Nesse Veseth satte inn 2-0, og Markus Berge Akselberg økte ledelsen for Arna-Bjørnar 2 da han satte inn 3-0 to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-0.

Sondre Tonheim Gundersen (Kvernbit 2) og Oscar Bakke Fleten (Arna-Bjørnar 2) fikk begge gult kort.

Arna-Bjørnar 2 klatrer til tredjeplass

Etter søndagens kamp er Arna-Bjørnar 2 nummer tre på tabellen med fire poeng, mens Kvernbit 2 er på tiendeplass med null poeng.

Petter Lohmann Veum dømte oppgjøret.

I neste runde skal Kvernbit 2 måle krefter med Hausvik 20. april. Arna-Bjørnar 2 møter Bergkrystall 21. april.